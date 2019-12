Graines Voltz : 82 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires (non audité) de Graines Voltz a progressé de +6,9% au cours de l'exercice annuel 2018-2019 pour s'établir à 82,2 millions d'euros.

Hors filiales étrangères (11,5% du chiffre d'affaires du groupe), qui adressent des circuits longs (Turquie, Algérie, Maroc), l'activité du progresse de +8,8% au cours de l'exercice 2018-2019

Dans un marché de plus en plus sensible à l'environnement, nous tirons parti de notre positionnement unique sur le marché européen en termes de diversité variétale avec plus de 28.000 références, d'une plateforme logistique de haut niveau et d'un système commercial très pro actif qui nous permettent d'être au plus proche des attentes de nos clients , commente Serge Voltz, le Président-directeur général du groupe.

Graines Voltz rappelle que les résultats de l'exercice 2018-2019 seront annoncés le 28 janvier 2020, après clôture de la bourse.