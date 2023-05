Graine Voltz : "un contexte exceptionnellement défavorable dans notre secteur"

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires de Graines Voltz s'est établi à 76,6 millions d'euros, en croissance de 0,9%, à périmètre courant, et en recul de -4,4% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Comme attendu, le 2e trimestre (janvier à mars) est affecté par le contexte économique et les conditions météorologiques.

Sur le semestre, 65,4% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 30,2% dans les autres pays européens et 4,35% dans le reste du monde.

Les semences ont représenté à 38,3% du chiffre d'affaires, les jeunes plants pour 59,2%, et les autres produits à 2,4%.

Perspectives

Graines Voltz confirme ses perspectives pour l'exercice. Compte tenu du niveau d'activité du dernier trimestre et du contexte incertain dans lequel le groupe évolue (inflation et météorologie), Graines Voltz continue d'anticiper une relative stabilité de l'activité sur l'exercice à périmètre courant, et une activité en recul à périmètre constant, sauf nouvelle dégradation non prévisible dans les mois à venir.

Conformément à sa stratégie de concentration de son activité de distribution en particulier en Europe, Graines Voltz annonce avoir cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans sa filiale algérienne Topsem. Cette opération aura un impact négatif d'environ 1,2 ME sur les comptes de l'exercice.

"Dans ce contexte exceptionnellement défavorable dans notre secteur, qui a subi trois crises majeures en 12 mois, force est de constater que notre groupe fait preuve d'une bonne résilience par rapport aux autres acteurs de notre secteur d'activité. Grace à l'amélioration du mix Jeunes Plants/Semences et à notre capacité d'adaptation de l'offre variétale, nous parvenons à contenir les effets de ces crises et à n'enregistrer qu'une faible baisse de notre chiffre d'affaires", relève Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz.