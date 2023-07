Gour Medical change de nom et d'objet social

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle de Gour Medical s'est tenue, le 29 juin à 10h à Paris. Les actionnaires présents ou représentés réunissaient 81,11% des actions et droits de vote.

Toutes les résolutions proposées ont été approuvées à l'unanimité, à l'exception de la délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la société au profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise.

L'assemblée a en revanche approuvé les pertes de 164.176,60 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de 56.144,40 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et leurs affectations au compte "Report à nouveau".

L'assemblée a aussi :

- décidé de nommer Jean Descaves aux fonctions de membre du Conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 ;

- constaté la démission de Loïc Maurel et de la société Gilles Avenard Biotech Consulting de leurs fonctions de membres du conseil d'administration.

Nouvel objet social d'entreprise

L'Assemblée a modifié l'objet social, qui sera désormais :

- la prise d'intérêts et de participations dans toutes société ou entreprise française ou étrangère par tout moyen, et notamment par voie de fusion ou d'acquisition,

- l'acquisition, la cession, l'administration et l'exploitation de tous immeubles,

- la prestation de services, conseils et assistance, notamment financiers, aux entreprises,

- l'octroi de cautions, avals et garanties afin de faciliter le financement de filiales, de sociétés ou d'organismes dans lesquelles la société détient une participation ou un intérêt,

- et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

L'Assemblée a modifié la dénomination sociale qui sera désormais Coretech 5.

Au Conseil d'Administration

Elle a délégué sa compétence au conseil d'administration pour réduire le capital par réduction de la valeur nominale des actions.

Le conseil d'administration de Coretech 5 se compose donc, à l'issue de l'assemblée générale, des 3 membres suivants : Serge Goldner (président) ; Christian Grandjean ; Jean Descaves.