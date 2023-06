Gotham City Research s'attaque à SES-Imagotag !

(Boursier.com) — SES -Imagotag est dans le viseur de Gotham City Research ! Une bien mauvaise nouvelle pour le spécialiste des étiquettes électroniques et des systèmes de gestion pour la grande distribution au regard des précédents de ce vendeur à découvert bien connu pour avoir attaqué plusieurs entreprises telles que Let's Gowex et Quindell il y a près de dix ans. Le 'shorteux' ne remet pas en cause l'activité en tant que telle de SES-Imagotag mais pointe du doigt des irrégularités comptables (" les états financiers de SESL sont substantiellement trompeurs, incorrects et insuffisants "), ou encore ses liens controversés avec son principal actionnaire, BOE Smart Retail, qui est aussi son plus important fournisseur et l'un de ses plus gros clients.

If Part I SESL Report, link: SES Imagotag: THE CIRCULAR DANCE WITH A CHINESE TWIRL - PART I | PDF | Revenue | Joint Venture (https://t.co/0skf4U5DBj) https://t.co/wG71ZuHfM5 — Gotham City Research (@GothamResearch), via Twitter

Gotham City met également en doute le récent contrat avec Walmart et affirme que le groupe, qui pèse désormais plus de 2 milliards d'euros sur le marché parisien, devrait se négocier entre 15 et 30 euros par titre, s'il s'échangeait simplement sur des ratios en ligne avec ses pairs.

Le titre est actuellement réservé à la baisse sur Euronext.