Gotham City Research lance de très lourdes accusations et fait chuter SES-Imagotag

(Boursier.com) — SES -imagotag est toujours réservé à la baisse en bourse ce jeudi, victime des attaques de Gotham City Research, bien connu pour avoir révélé le scandale Let's Gowex ou avoir alerté concernant l'Allemand Wirecard. Le vendeur à découvert a publié ainsi un rapport dans lequel il accuse le spécialiste des étiquettes électroniques et des systèmes de gestion pour la grande distribution d'abus comptables et irrégularités. "BOE est le plus grand actionnaire, le plus grand fournisseur, l'un des plus gros clients, partenaire de JV et membre du comité d'audit. Le risque de malversation financière est élevé", indique Gotham City sur Twitter, à propos de l'actionnaire chinois de SES-imagotag.

"Nous estimons que les états financiers sont matériellement trompeurs, incorrects et insuffisants, et qu'une enquête indépendante et complète confirmerait nos opinions", lance encore la sulfureuse firme connue pour ses prises de positions à la baisse. "Nous avons identifié des irrégularités comptables (...) qui nous portent à croire que les états financiers de SESL devront être retraités", insiste Gotham City Research, qui prétend que "les revenus 2020-2022 sont surévalués d'au moins 7% à 13% et l'EBITDA 2022 est surévalué de 106%". Le vendeur à découvert évoque aussi des dettes et créances vis-à-vis de BOE qui ne seraient pas divulguées par SESL. En outre, l'accord Walmart récemment annoncé ne serait "pas rentable pour SESL, sur la base de nos calculs économiques par unité", indique Gotham City, qui calcule un paiement unitaire de Walmart de 5,30 euros mais un coût pour SESL d'au moins 6,66 euros par étiquette électronique d'étagère.

Concernant la génération de cash, Gotham City n'est pas plus tendre : "SESL n'a pas généré de flux de trésorerie durable depuis sa création. Son free cash flow 2022 est de -48 millions d'euros et son free cash flow cumulé 2002-2022 est de -159 millions d'euros", estime le vendeur à découvert, selon lequel "les actions de SESL se négocieraient entre 15 et 30 euros par action, si ses actions se négociaient simplement en ligne avec la valorisation de ses pairs".

Rappelons que SES-imagotag avait annoncé fin avril un nouvel accord avec Walmart pour le déploiement de la plateforme VUSION de dernière génération dans plusieurs centaines de magasins Walmart aux États-Unis. Ce contrat s'étendra sur plusieurs années, avec une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes électroniques, avec l'opportunité d'une extension plus large au sein du parc de magasins de l'enseigne. Le groupe n'a pas encore réagi aux lourdes attaques de Gotham City Research.