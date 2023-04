Google veut passer à la vitesse supérieure avec l'IA générative

(Boursier.com) — Alphabet reste sous surveillance à Wall Street, alors que le groupe tente par tous les moyens de rattraper le terrain perdu face à ChatGPT, robot conversationnel ultra-populaire soutenu par Microsoft. Selon le Financial Times, qui cite une présentation interne, Google envisage d'introduire l'intelligence artificielle (IA) générative dans ses activités publicitaires durant les prochains mois afin de créer de nouvelles possibilités publicitaires. En utilisant l'IA générative, le géant californien entendrait ainsi créer des campagnes publicitaires sophistiquées.

"L'IA générative débloque un monde de créativité", selon la présentation citée par le FT, titrée "Publicités 2023 alimentées par l'IA". Google utilise déjà l'IA dans ses activités publicitaires pour encourager les utilisateurs à acheter certains produits. Cependant, l'intégration de son IA générative la plus récente, qui alimente aussi le chatbot Bard, signifie que le groupe sera en mesure de produire bien plus de campagnes élaborées ressemblant à celles créées par les agences marketing. D'après la présentation, les annonceurs peuvent fournir des contenus créatifs comme des images, vidéos et textes concernant une campagne particulière. L'IA les "mixera" ensuite pour générer des publicités basées sur l'audience visée...