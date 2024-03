Google : un employé inculpé de vol de secrets commerciaux pour le compte de la Chine

(Boursier.com) — Linwei Ding, un ressortissant chinois de 38 ans et résident de Newark, en Californie, embauché par Google (Alphabet) en 2019, a été inculpé de quatre chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux, a annoncé mercredi le Département américain de Justice. "Nous alléguons que l'accusé a volé à Google des secrets commerciaux liés à l'intelligence artificielle tout en travaillant secrètement pour deux sociétés basées en Chine", a déclaré le procureur général Merrick Garland, cité par Bloomberg. "Nous protègerons farouchement les technologies sensibles développées en Amérique pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains de ceux qui ne devraient pas les posséder", a ajouté Garland. Un porte-parole de Google, cité lui aussi par Bloomberg, a déclaré que Ding avait agi seul et que l'entreprise avait pu agir rapidement et transmettre l'affaire aux forces de l'ordre après avoir découvert le problème.