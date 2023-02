Google teste un chatbot rival de ChatGPT

(Boursier.com) — Alphabet , maison mère de Google, n'entend pas se laisser faire face à la très rapide montée en puissance du robot conversationnel ChatGPT, dans lequel Microsoft a massivement investi. Selon CNBC, Google a demandé aux employés de tester de potentiels concurrent de ChatGPT, dont un chatbot appelé "Apprentice Bard". Ainsi, Google teste des produits "de type ChatGPT" utilisant sa technologie LaMDA, croit savoir CNBC, citant des sources et des documents internes. La compagnie teste aussi une nouvelle page de recherche intégrant la technologie de chat. Google a demandé à un plus grand nombre d'employés de l'aider dans ces efforts en interne durant les récentes semaines.

Google travaillerait en particulier sur un projet, confié à l'unité cloud, et appelé "Atlas", qui serait un effort pour répondre à la montée en puissance de ChatGPT. Le chatbot Apprentice Bard permettrait quant à lui aux employés de poser des questions et de recevoir des réponses détaillées similaires à celles offertes par le robot conversationnel d'OpenAI. Une autre unité planche sur un nouveau design de recherche qui pourrait être utilisé sous forme de question-réponse.

Jeff Dean, dirigeant IA chez Google, avait précédemment indiqué que l'approche du groupe était nettement plus conservatrice que celle d'une startup, un risque de réputation existant pour Google en cas de fausses informations. Cependant, Dean et Sundar Pichai, CEO de Google et Alphabet, ont laissé entendre que Google pourrait lancer des produits similaires à ChatGPT plus tard dans l'année.