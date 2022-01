Google s'offre un immeuble londonien pour 1 milliard de dollars

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a dépensé 1 milliard de dollars pour acheter un immeuble du centre de Londres où il est actuellement locataire, a annoncé ce vendredi la société, qui emploie 6 400 personnes en Grande-Bretagne et prévoit une rénovation de plusieurs millions de livres de ses bureaux dans le 'Central Saint Giles', près de Covent Garden, dans le centre de Londres. "Nous avons le privilège d'opérer au Royaume-Uni depuis près de 20 ans, et notre achat de l'immeuble de Central Saint Giles reflète notre engagement continu envers la croissance et le succès du pays", a déclaré Ruth Porat, directrice financière de la société mère de Google, Alphabet.

Google prévoit de réaménager le bâtiment afin qu'il soit adapté au travail d'équipe et dispose de salles de réunion pour le travail hybride, ainsi que de créer plus d'espace pour les individus. La nouvelle rénovation comprendra également des espaces de travail extérieurs couverts pour le travail en plein air. Google a déclaré qu'il aurait à terme une capacité de 10 000 travailleurs sur ses sites britanniques, dont un en cours de développement dans le quartier voisin de King's Cross à Londres.