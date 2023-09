Google prépare sa nouvelle IA pour contrer ChatGPT

(Boursier.com) — Google (Alphabet) se rapprocherait de la sortie de "Gemini", nouvelle IA conversationnelle destinée à concurrencer le désormais incontournable ChatGPT d'OpenAI. Ainsi, d'après le site 'The Information', le Californien Google aurait donné à un petit groupe d'entreprises l'accès à une première version de son très attendu logiciel d'intelligence artificielle conversationnelle. Le site d'information se base sur les renseignements fournis par trois personnes ayant une connaissance directe du sujet. En donnant accès aux développeurs externes au logiciel, connu sous le nom de Gemini, Google préparerait son incorporation à ses services grand public et sa commercialisation auprès des entreprises via son unité cloud.

Gemini serait donc destiné à concurrencer le modèle GPT-4 d'OpenAI, qui a commencé à générer des revenus significatifs pour la startup, car des institutions financières et d'autres entreprises paient désormais pour accéder au modèle et au fameux chatbot ChatGPT qu'il alimente.