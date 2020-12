Google et Facebook font front commun face à la justice

Google et Facebook font front commun face à la justice









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Google et Facebook s'unissent face à la justice. Selon une information du 'Wall Street Journal', les deux géants américains de la tech se sont engagés à s'entraider si jamais ils faisaient l'objet d'une enquête sur leur partenariat dans le domaine de la publicité en ligne. Une annonce qui intervient alors que 10 États américains ont déposé plainte contre Google la semaine dernière pour abus de position dominante du moteur de recherche.

Google et Facebook auraient conclu un accord en septembre 2018 dans lequel Facebook s'engageait à ne pas concurrencer les outils de publicité en ligne de Google. En retour, le géant des médias sociaux aurait reçu un "traitement spécial" lorsqu'il les utilisait lui-même, selon le WSJ. Selon la plainte vue par le quotidien financier, Google et Facebook étaient conscients que leur accord pouvait déclencher des enquêtes antitrust et ont discuté de la manière de les traiter.

Un porte-parole de Google a déclaré à 'CNBC' que les affirmations faites dans le cadre de la poursuite étaient inexactes. "L'idée que c'était un accord secret est tout simplement fausse. Nous avons rendu public ce partenariat depuis des années". De son côté, un porte-parole de Facebook a affirmé au journal que toute allégation selon laquelle cet accord nuit à la concurrence ou toute suggestion de mauvaise conduite de la part de l'entreprise est sans fondement.