Google et Facebook en ligne de mire de l'antitrust

(Boursier.com) — Et de trois ! Le géant américain d'internet Google fait désormais l'objet d'une troisième plainte de la part des autorités américaines pour abus de position dominante de son moteur de recherche.

La dernière plainte en date, déposée par l'État du Texas et neuf autres États américains, accuse le moteur de recherche Google (filiale d'Alphabet) de s'être entendu avec le réseau social de Menlo Park Facebook de manière illégale, enfreignant ainsi le droit de la concurrence, pour soutenir son activité de publicité en ligne.

Les États regroupés demandent qu'Alphabet, maison-mère de Google, les indemnise pour les dommages subis. Ils exigent une réparation structurelle, obligeant généralement une compagnie à se séparer d'actifs. Le Texas estime donc que Google a violé les lois antitrust et accuse la compagnie d'abuser de son monopole dans la publicité online. Il affirme que Google travaille avec Facebook. Les deux firmes sont rivales dans les annonces sur Internet et détiennent, ensemble, le monopole sur plus de la moitié du marché mondial, indique Reuters.

Deux autres plaintes déposées depuis octobre contre Google Search

Mercredi, on apprenait que les procureurs généraux du Colorado et du Nebraska avaient eux aussi ouvert une procédure contre Google, accusant le moteur de recherche de privilégier les offres de Google, au détriment de ses concurrents.

Les procureurs généraux de ces deux Etats ont accepté de déposer des plaintes au nom de plusieurs plateformes numériques, parmi lesquelles Amazon, TripAdvisor ou encore Yelp. Leur action doit être déposée auprès de la cour fédérale de Washington DC, qui instruit déjà la première action antitrust lancée contre Google par le Département de Justice, en octobre dernier. Cette première plainte se concentre sur les contrats exclusifs de la compagnie avec des constructeurs de smartphones Android, qui ont fait de Google leur moteur de recherche par défaut.