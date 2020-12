Google et Facebook en ligne de mire

(Boursier.com) — L 'État du Texas et neuf autres États américains accusent le moteur de recherche Google (Alphabet) de s'être entendu avec le réseau social de Menlo Park Facebook de manière illégale, enfreignant ainsi le droit de la concurrence, pour soutenir son activité de publicité en ligne. Les États regroupés demandent qu'Alphabet, maison-mère de Google, les indemnise pour les dommages subis. Ils exigent une réparation structurelle, obligeant généralement une compagnie à se séparer d'actifs. Le Texas estime donc que Google a violé les lois antitrust et accuse la compagnie d'abuser de son monopole dans la publicité online. Il affirme que Google travaille avec Facebook. Les deux firmes sont rivales dans les annonces sur Internet et détiennent, ensemble, le monopole sur plus de la moitié du marché mondial, indique Reuters.