Google et EDP Renewables signent un accord pour développer 500 MW d'énergie solaire décentralisée aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Google et EDP Renewables (Euronext : EDPR), par l'intermédiaire de sa filiale EDP Renewables North America Distributed Generation (EDPR NA DG), spécialisée dans le solaire décentralisé, ont signé un accord pour le développement de plus de 80 projets photovoltaïques solaires décentralisés d'environ 650 MWc (500 MW). Il s'agit du plus grand parrainage dans le solaire distribué entre deux compagnies américaines, selon les données de S&P Global and Bloomberg NEF (BNEF) Il pourrait devenir le plus gros contrat signé par EDPR avec un client dans le solaire décentralisé.

Les premiers parcs solaires verront le jour dans l'Ohio, Google possédant un data center à New Albany. Par la suite, le projet s'étendra à 6 états américains. EDPR NA DG, sera responsable du développement, de la construction, et de l'exploitation des parcs solaires photovoltaïques, le premier projet devant entrer en service fin 2024.

Le portefeuille sera également partiellement financé par l'acquisition par Google de certificats d'énergie renouvelable (Impact RECs), un instrument qui garantit qu'un acheteur donné peut bénéficier des avantages environnementaux et sociaux de l'électricité renouvelable produite par les projets.

La collaboration entre Google et EDPR a débuté il y a deux ans dans le but de développer une initiative d'énergie propre qui promeut l'équité énergétique et réduit la charge financière de l'énergie par un modèle transactionnel ouvert - "l'ImpactRec". L'accord vise à élargir l'accès à une énergie plus propre, en rendant ses avantages accessibles à des communautés mal desservies. Ces projets énergétiques locaux permettront également de réduire les factures d'électricité d'environ 25.000 familles à revenus faibles ou modérés. Les bénéficiaires seront identifiés en temps voulu, au fur et à mesure du développement des projets.

Comme les autres "REC", les "ImpactREC" sont produits et rendus disponibles sur le marché de l'énergie. Cependant, ce modèle développé par Google et EDPR NA DG ne certifiera les investissements directs dans des communautés énergétiques locales qu'en soutien aux familles aux revenus faibles ou moyens.

"Lors de nos entretiens avec les dirigeants des communautés locales et les protagonistes de la justice environnementale, il nous a été dit que l'impact disproportionné de la lourde charge énergétique reste un obstacle majeur à une transition énergétique équitable. Grâce à notre partenariat avec EDPR NA DG, nous espérons réduire le poids de l'énergie dans les territoires où nous sommes présents, tout en progressant vers notre objectif d'énergie décarbonée 24/7", a commenté Sana Ouji, responsable de l'énergie chez Google. "Nous sommes reconnaissants envers EDPR pour ce partenariat, sa collaboration et son attention de chaque instant à notre mission commune, et nous sommes ravis d'avoir l'opportunité de contribuer aux territoires d'implantation de nos data centers leur faisant profiter des bénéfices de nos investissements dans l'énergie propre."

"Cet accord est une grande satisfaction. Il va nous permettre de développer un nombre important de projets d'énergie renouvelable, tout en prenant soin des communautés mal desservies. La transition indispensable vers des modes de production et d'utilisation de l'énergie plus propres ne doit laisser personne de côté, et ce partenariat avec Google nous permet justement de le faire, en rendant l'électricité plus verte et plus abordable pour un plus grand nombre de familles", a déclaré Miguel Stilwell d'Andrade, PDG d'EDP.

En plus de l'achat "d'ImpactREC", le programme inclut la création d'un fond d'impact communautaire d'une valeur de 12 millions de dollars. Ce fonds se concentre sur des initiatives visant à réduire la précarité énergétique dans les communautés où les projets sont construits. Google et EDPR NA DG s'engagent en faveur d'une justice sociale et économique locale dans le cadre de la transition vers un avenir plus vert.

L'accent mis sur les projets d'énergie solaire décentralisée est l'un des principaux axes de croissance et d'investissement d'EDP pour les prochaines années. La société a actuellement environ 1,4 GW de projets d'énergie solaire décentralisée installés dans le monde et cible 3 GW supplémentaires pour la période 2023-26. Aux États-Unis, où elle a acquis une société leader sur le marché de l'énergie solaire distribuée en 2021, EDP Renewables développe cette activité par le biais d'EDPR NA Distributed Generation, avec plus de 220 MWc d'actifs opérationnels, couvrant plus de 440 projets dans 20 États nord-américains.