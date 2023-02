Google dévoile Bard pour contrer ChatGPT

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a annoncé une nouvelle technologie conversationnelle d'intelligence artificielle, qu'il va ouvrir aux tests du public. Il s'agit de "Bard", technologie de chat qui doit permettre au groupe californien de rivaliser avec ChatGPT. Google ouvrira Bard aux "testeurs de confiance" avant de le rendre plus largement accessible au public dans les semaines à venir, a annoncé la société dans un article de blog. Bard est alimenté par le modèle de langage de l'entreprise, LaMDA, dédié aux applications de dialogue. La semaine dernière, CNBC avait déjà rapporté que Google testait certaines fonctionnalités avec des employés dans le cadre d'un plan "code rouge" pour répondre à ChatGPT, le chatbot le plus en vue du moment, soutenu essentiellement par Microsoft. Les fonctionnalités comprenaient un chatbot appelé 'Apprentice Bard', ainsi que de nouvelles conceptions de recherche pouvant être utilisées dans un format de questions-réponses.

"Bientôt, vous verrez des fonctionnalités alimentées par l'IA dans la recherche qui distillent des informations complexes et de multiples perspectives dans des formats faciles à digérer, afin que vous puissiez rapidement comprendre la situation dans son ensemble et en apprendre davantage sur le Web - qu'il s'agisse de rechercher des perspectives supplémentaires, comme les blogs de personnes qui jouent à la fois du piano et de la guitare, ou d'approfondir un sujet connexe, comme les étapes pour commencer en tant que débutant", a indiqué Sundar Pichai, patron de Google. L'objectif de Bard est de simplifier des sujets complexes, par exemple en expliquant les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans.

Ainsi, face à la montée en puissance ultra-rapide de ChatGPT, Google fourbit ses armes. Le groupe de Mountain View vient aussi d'investir 300 millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic. Il s'agit d'un investissement conséquent pour le géant californien dans cette petite firme d'intelligence artificielle. Dans le cadre de l'opération, Google prend une participation d'environ 10% au capital de la jeune pousse et renforce les finances d'Anthropic, au moment même où ce dernier acquiert des ressources significatives auprès de la division de cloud computing d'Alphabet. Google a confirmé avoir fait un investissement et avoir conclu un important contrat cloud avec Anthropic, sans fournir plus de détails.

Alors que Microsoft vient d'investir des milliards de dollars dans OpenAI, firme à l'origine du robot conversationnel ChatGPT - qui vient de franchir en un temps record le cap des 100 millions d'utilisateurs -, Google ne reste pas les bras croisés dans le domaine de l'IA. Anthropic a développé lui aussi un chatbot intelligent appelé "Claude", susceptible justement de rivaliser avec ChatGPT, même s'il n'a pas encore été dévoilé au public. Anthropic, formé en 2021 lorsqu'un groupe de chercheurs mené par Dario Amodei avait quitté OpenAI suite à un désaccord avec sa direction, pourrait donc bien constituer une alternative très intéressante pour Google dans l'intelligence artificielle avancée... Entre Bard et Claude, Google dispose donc déjà de deux atouts de choix.