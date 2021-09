Google débourse 2,1 milliards de dollars pour des bureaux à Manhattan !

(Boursier.com) — Google (Alphabet) a dévoilé son intention d'acheter un immeuble de bureaux pour 2,1 milliards de dollars à Manhattan. Google loue déjà le bâtiment de 120.000 m2 situé dans le West Side animé de Manhattan, connu sous le nom de St. John's Terminal. La société a l'option d'acheter le bâtiment, qu'elle prévoit d'exercer d'ici le premier trimestre 2022, a déclaré Ruth Porat, directrice financière de Google et d'Alphabet. Malgré le télétravail, le géant de Mountain View entend donc opérer cet investissement majeur dans des bureaux à New York, dans le quartier de Hudson Square. Le groupe prévoit d'installer dans ces locaux, d'ici mi-2023, un campus encore plus vaste, qui constituera son siège new-yorkais. Le groupe compte désormais 12.000 salariés à New York.