Google : Claude plus fort que ChatGPT ?

(Boursier.com) — Google (Alphabet) vient d'investir 300 millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, indique le Financial Times. Il s'agit d'un investissement conséquent pour le géant californien dans cette petite firme d'intelligence artificielle. Dans le cadre de l'opération, Google prend une participation d'environ 10% au capital de la jeune pousse et renforce les finances d'Anthropic, au moment même où ce dernier acquiert des ressources significatives auprès de la division de cloud computing d'Alphabet. Google a confirmé avoir fait un investissement et avoir conclu un important contrat cloud avec Anthropic, sans fournir plus de détails.

Alors que Microsoft vient d'investir des milliards de dollars dans OpenAI, firme à l'origine du robot conversationnel ChatGPT - qui vient de franchir en un temps record le cap des 100 millions d'utilisateurs -, Google ne reste pas les bras croisés dans le domaine de l'IA. Anthropic a développé lui aussi un chatbot intelligent appelé "Claude", susceptible justement de rivaliser avec ChatGPT, même s'il n'a pas encore été dévoilé au public. Anthropic, formé en 2021 lorsqu'un groupe de chercheurs mené par Dario Amodei avait quitté OpenAI suite à un désaccord avec sa direction, pourrait donc bien constituer une alternative très intéressante pour Google dans l'intelligence artificielle avancée.

Pendant ce temps, Cohere, une autre firme d'IA rivale d'OpenAI, serait selon Reuters en discussions en vue d'une levée de fonds de plusieurs centaines de millions de dollars sur la base d'une valorisation potentielle de 6 milliards de dollars. Cohere, basée à Toronto et fondée en 2019 par d'anciens chercheurs d'Alphabet, a rapidement progressé grâce à ses liens étroits avec Google, ajoute l'agence. Cohere prévoit d'introduire un nouveau modèle de dialogue ressemblant à ChatGPT, pour permettre aux utilisateurs d'entreprises de générer du texte et de s'engager avec le modèle pour affiner la production. La technologie de Cohere serait accessible aux développeurs et entreprises. "Nos modèles de chat sont davantage axés sur des tâches professionnelles applicables, telles que répondre à des questions plutôt que d'écrire des poèmes", a indiqué Aidan Gomez, CEO de la firme, qui entend construire "une entreprise saine et durable".