Google abandonne Oracle pour SAP

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Google (Alphabet) va arrêter d'utiliser Oracle en tant que software financier pour adopter plutôt les solutions de l'Allemand SAP. Ainsi, dans les prochaines semaines, le moteur de recherche Internet de Mountain View migrera son système software financier interne d'Oracle vers SAP. Google et Oracle sont rivaux dans le cloud computing et le Californien Oracle refuse de certifier sa base de données pour une utilisation dans le cloud de Google, selon une source de CNBC ayant connaissance directe du dossier. Le mouvement ne serait pas lié à l'action en justice ayant opposé Google et Oracle à propos de l'utilisation dans Android de certains codes Java détenus par Oracle. La Cour suprême a tranché sur ce sujet hier lundi en faveur de Google.