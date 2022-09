Goodyear : un argument supplémentaire pour le développement durable

(Boursier.com) — Le week-end des 24 et 25 septembre 2022 au Mans, Goodyear écrira une nouvelle page d'une longue histoire, avec le retour du Goodyear FIA European Truck Racing Championship sur le célèbre circuit Français pour l'avant-dernière manche de la saison du championnat d'Europe, avant la course espagnole à Jarama (1er et 2 octobre).

Goodyear, ce sont 14 victoires au classement général des 24 Heures du Mans voitures, certainement, la course d'endurance la plus mythique au monde.

Dans le monde de la course de camions, l'esprit des "24 Heures" se perpétue avec la manche Goodyear FIA ETRC qui se tiendra les 24 et 25 septembre. Samedi et dimanche, les concurrents engagés au Goodyear FIA ETRC disputeront quatre courses de 11 tours chacune, se déroulant au maximum des performances sur le circuit Bugatti du Mans. Dans la course au championnat, Norbert Kiss, pilote hongrois de 37 ans du OXXO-MAN-Renntruck, pourrait être sacré champion Goodyear FIA ETRC pour la quatrième fois ce week-end.

En tant que sponsor principal du championnat européen de courses de camions, Goodyear fournit des pneumatiques et un soutien à toutes les équipes sur la grille, mais le partenariat va beaucoup plus loin que cela. Goodyear, la FIA et l'organisateur du championnat ETRA travaillent ensemble pour poursuivre leurs objectifs respectifs en matière de développement durable, faisant de Goodyear FIA ETRC une véritable vitrine pour un avenir responsable des transports routiers...

Le développement durable dans la course

Goodyear utilise des technologies dérivées de la course, telles que la technologie de carcasses renforcées, dans le développement de ses produits pour la route. La recherche d'une durabilité et d'une polyvalence maximales sur la piste aide les équipes à gagner de précieuses secondes au tour et à se battre pour la victoire. Cette même approche est également vraie pour les gestionnaires de flotte de poids lourds à travers l'Europe qui exigent performances et fiabilité. La course sur circuit est l'arène la plus exigeante pour Goodyear pour continuer à développer cette approche technologique gagnante.

De plus, Goodyear a introduit le rechapage dans le cycle de vie des pneumatiques de course utilisés dans Goodyear FIA ETRC. Ces pneumatiques compétitions sont rechapés en pneus Goodyear standard routier qui peuvent être utilisés par les flottes de transport.

Le championnat ouvre également la voie dans d'autres domaines. En 2020, la FIA ETRC a identifié la durabilité comme l'un de ses trois piliers stratégiques, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2038. Un an plus tard, il est devenu le premier championnat de la FIA à passer à un carburant 100% durable. Son utilisation du biodiesel consolide son rôle de modèle pour l'industrie du transport routier dans son ensemble.

Le camion Goodyear Drive Results sur le circuit Bugatti

Pendant le week-end de courses du Mans, le camion Goodyear Drive Results Tour sera présent. Depuis le début de l'année 2022, il a fait le tour de l'Europe et notamment les circuits des courses Goodyear FIA ETRC durant l'été.

Le Drive Results Tour présente la proposition de valeur Goodyear Total Mobility qui offre aux flottes de camions une solution tout-en-un qui les aide à améliorer leur efficacité et leur compétitivité tout en réduisant leur impact environnemental. Lorsque des spectateurs des 24 heures du Mans visiteront le camion du Drive Results Tour, ils pourront bénéficier d'une expérience dédiée les guidant à travers les mesures qu'ils pourraient appliquer pour améliorer leur propre flotte.

"Goodyear FIA ETRC est le summum de la course de camions en Europe et Goodyear est fier de travailler avec la FIA et l'ETRA pour montrer ce que pourrait être l'avenir de l'industrie du transport. Nous développons des technologies pour les pneumatiques compétition qui entrent dans les applications routières, tout en utilisant des approches avant-gardistes pour faire de Goodyear FIA ETRC un véritable modèle du transport responsable" se félicite Maciej Szymanski, directeur marketing des pneumatiques poids-lourd de Goodyear Europe.