Goodyear : retour aux bénéfices au 4ème trimestre

(Boursier.com) — Goodyear Tire & Rubber gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le fabricant américain de pneumatiques a publié pour son quatrième trimestre fiscal des bénéfices nettement supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel est ainsi ressorti positif de 63 millions de dollars et 27 cents par action, contre un déficit de 392 millions de dollars et 1,68$ par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi pour sa part à 44 cents, contre un consensus FactSet de 16 cents. Les revenus ont décliné de 2% en glissement annuel à 3,7 milliards de dollars, contre 3,6 milliards de consensus. Les volumes unitaires ont régressé de 6% à 3,7 millions. Le groupe, affecté par la crise, a terminé tout de même la période avec un niveau de liquidités de 5,4 milliards de dollars.