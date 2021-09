Goodyear présente le prototype de son pneu-concept sphérique

(Boursier.com) — Citroën Autonomous Mobility Vision représente la vision de Citroën, constructeur automobile iconique français, pour la mobilité urbaine autonome partagée. Elle est basée sur une plateforme autonome, électrique et multidirectionnelle, appelé "Le Citroën Skate", robot de transport, associée à une série de "Pods" qui promettent des expériences uniques de mobilité ou de services. Goodyear est partenaire de Citroën pour participer à la réalisation de cette vision en développant un prototype personnalisé de l'Eagle 360, son pneu-concept sphérique.

Le concept de Skate Citroën et ses "Pod" a été créé par The Urban Collëctif, projet réunissant Citroën, le groupe hôtellier international, Accor, et JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure. Ce nouveau concept de mobilité urbaine responsable a été présenté aujourd'hui à Paris.

"Nous sommes fiers de présenter le prototype de notre pneu-concept comme partie intégrante du concept de Citroën Autonomous Mobility Vision," explique Hans Vrijsen, directeur général de l'équipement d'origine de Goodyear. "Sa forme sphérique rend le prototype de l'Eagle 360 compacte, agile et manoeuvrable, idéal pour les solutions de mobilité urbaine autonome de demain."

Depuis plus de 120 ans, Goodyear développe des innovations et des inventions. Tout au long de l'évolution de la mobilité, Goodyear a collaboré avec des pionniers dans tous les domaines, de l'exploration lunaire aux records de vitesse pour favoriser le changement et la découverte.

Goodyear a présenté pour la première fois son pneu-concept Eagle 360 au Salon international de l'automobile de Genève en 2016, suivi en 2017 d'une deuxième itération, le concept Eagle 360 Urban. Le magazine Time a nommé le concept Eagle 360 comme l'une des 25 meilleures innovations de 2016.