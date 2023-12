Goodyear : Partenariat avec le team De Rooy pour relever les défis du Rallye Dakar 2024

(Boursier.com) — Goodyear a renouvelé son partenariat avec l'équipe De Rooy pour le prochain Rallye Dakar 2024. Goodyear, son fournisseur officiel de pneumatiques, soutiendra l'équipe néerlandaise avec des pneumatiques tout-terrain haute performance et des solutions de gestion des pneumatiques. Le système de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) de Goodyear sera utilisé par le Team De Rooy pour contrôler leur température et leur pression en temps réel, pour éviter les immobilisations...

Du 5 au 19 janvier 2024, le Rallye Dakar s'élancera d'Al-'Ula, traversera les vastes paysages de l'Arabie Saoudite et terminera sa course à Yanbu, sur la côte de la Mer Rouge. Le rallye dure quatorze jours, compte un prologue et douze étapes et couvre une distance impressionnante de 5.000 kilomètres. 60% du parcours est nouveau, ce qui promet une expérience inédite pour les concurrents.

Les pneumatiques Goodyear et le système TPMS : en route vers la victoire !

Conscient du rôle important que jouent les pneumatiques dans l'exigeant Rallye Dakar, le team De Rooy a une fois de plus choisi les pneumatiques Goodyear OFFROAD. Conformes au règlement, ces pneumatiques offrent une robustesse et une traction remarquables sur différents terrains, comme le sable, les rochers, les pentes raides et les descentes. La conception du pneumatique Goodyear OFFROAD permet de réduire la génération de chaleur à haute vitesse, ce qui favorise la durabilité dans des conditions extrêmes telles que les déserts d'Arabie Saoudite.

Le système TPMS de Goodyear est intégré dans les camions de l'équipe De Rooy pour surveiller en permanence la pression et la température des pneumatiques. Cette innovation permettra à l'équipe d'ajuster en temps réel sa stratégie de course en matière de pneumatiques. Au-delà des informations importantes données par le système TPMS, la maintenance préventive permet de répondre rapidement à certains incidents qui pourraient survenir, réduisant ainsi le risque d'arrêt prolongé. Ce point est crucial pour éviter à l'équipe de perdre un temps précieux pendant le rallye...

L'engagement de Goodyear en motorsport

Le renouvellement du partenariat entre Goodyear et le team De Rooy pour le Rallye Dakar 2024 souligne un engagement durable de la marque dans le motorsport. En tant que sponsor officiel du Championnat européen de courses de camions (ETRC) de la FIA mais aussi, avec cette collaboration avec l'équipe De Rooy, Goodyear est un partenaire incontournable des compétitions de courses de camions.

Ce partenariat positionne Goodyear comme acteur majeur des courses de camions pour les utiliser comme terrain d'essai pour développer des technologies innovantes de pneumatiques et de solutions digitales...