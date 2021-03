Goodyear et TNO évaluent un système de freinage intelligent

(Boursier.com) — The Goodyear Tire & Rubber Company et l'organisme de recherche néerlandais TNO collaborent pour développer un véhicule d'évaluation. Il permettra d'étudier les interactions des pneumatiques connectés communiquant avec le système de contrôle du véhicule, et en particulier le système de freinage antiblocage (ABS).

En connectant les pneumatiques intelligents de Goodyear au système ABS d'un véhicule, les performances de freinage pourraient être optimisées en fonction de la situation et de l'état des pneumatiques, tout en aidant à la maniabilité du véhicule. Des études antérieures de Goodyear indiquent que l'intégration de ces deux éléments peut réduire la perte de distance d'arrêt d'environ 30%.

Une intégration plus significative sera recherchée pour optimiser la distance de freinage en fonction des conditions de roulage des pneus et de la surface de la route. Les deux entreprises se concentrent sur l'optimisation des implications possibles en matière de sécurité et de durabilité et prévoient de partager les résultats au début de 2022.

"C'est une formidable opportunité, si on considère les informations que le pneu peut transmettre au véhicule dans un environnement connecté", commente Chris Queen, directeur de la technologie d'innovation de Goodyear. "TNO s'engage comme nous pour un meilleur futur, et nous avons hâte de mener cette évaluation pour voir comment nous pouvons continuer à améliorer les performances des véhicules."

"La priorité de TNO est l'amélioration de la sécurité, de l'efficacité et de la durabilité du trafic et des transports. Cette collaboration a pour but de gagner chaque centimètre possible en distance de freinage", explique Ellen Lastdrager, directrice générale du département Trafic et Transport de TNO. "Nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à réduire les accidents et à sauver des vies en associant mieux les pneumatiques et les systèmes de freinage."