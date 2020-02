Goodyear déçoit, impact attendu du coronavirus

(Boursier.com) — Goodyear Tire & Rubber décroche avant bourse à Wall Street, suite à la publication de comptes 2019 inférieurs aux attentes de marché. Pour le quatrième trimestre, le groupe basé à Akron a déploré une perte nette de 392 millions de dollars soit 1,68$ par titre, contre un bénéfice de 110 millions de dollars soit 47 cents par action un an plus tôt. Hors éléments, le bénéfice trimestriel par action a représenté 19 cents, bien moins que les 52 cents de consensus FactSet. Les revenus du quatrième trimestre ont corrigé de 4% à 3,7 milliards de dollars, contre 3,9 milliards de consensus. Richard Kramer, directeur général du fabricant de pneumatiques, évoque des conditions globales difficiles et des tendances déprimées de demande sur de nombreux marchés internationaux. L'épidémie de coronavirus constitue un autre facteur de risque pour la compagnie. Le site de Goodyear-Pulandia a fermé neuf jours durant et vient juste de rouvrir partiellement. L'impact du virus sur l'activité du groupe demeure incertain.