(Boursier.com) — Goodyear annonce avoir conclu un accord à long terme avec ZF, un équipementier leader dans le monde, qui fournit des systèmes de mobilité pour le secteur automobile, les véhicules industriels et des applications industrielles. Cette collaboration stratégique réunira l'offre Goodyear Total Mobility et les solutions avancées de gestion de flotte (FMS - Fleet Management Solutions) de la marque Transics de ZF.

L'offre réunissant des pneumatiques haute performance et des solutions de gestion de pneumatiques et de flottes basées sur l'analyse de données offrira aux transporteurs une solution "tout-en-un" pour des opérations plus efficaces et plus durables. La proposition de valeur personnalisable offerte par Goodyear et ZF facilitera la transformation numérique des flottes et des constructeurs en connectant plusieurs flux de données à partir d'un matériel télématique commun.

"La proposition clé en main de Goodyear et ZF répond à la complexité croissante liée aux opérations difficiles des flottes de transport", explique Grégory Boucharlat, vice-président, de la division industrielle Europe de Goodyear. "Elle permet aux gestionnaires de rester agiles et de prendre des décisions avisées pour optimiser le temps d'utilisation des véhicules, promouvoir une conduite plus économique, prolonger la durée de vie des pneumatiques, réduire les émissions et améliorer le service client sur la base de données intégrées sur les pneus et la flotte traduites en informations exploitables."