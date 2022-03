Goldman Sachs voit une probabilité significative de récession

(Boursier.com) — Les stratèges de Goldman Sachs n'excluent pas la formation d'une récession, face à la combinaison actuelle d'éléments adverses. "Nous voyons maintenant le risque que les États-Unis entrent en récession au cours de l'année prochaine comme globalement en ligne avec les probabilités de 20 à 35% actuellement impliquées par les modèles basés sur la pente de la courbe des taux", a déclaré Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs. Le stratège le plus écouté de Wall Street a réduit ses prévisions de croissance du PIB américain pour 2022 à 1,75% contre 2% auparavant. Les estimations consensuelles tablent sur une augmentation de 2,7%.

De multiples facteurs ont pris forme stimulant ces appels à la récession aux États-Unis. Les prix du pétrole pèsent en particulier, avec l'interdiction par l'administration Biden d'importer du pétrole, du gaz naturel liquéfié et du charbon russes. "Les prix du pétrole et des matières premières ont fortement augmenté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prévisions à court terme de nos stratèges en matière de matières premières sur le pétrole brut et les matières premières agricoles impliquent un ralentissement effectif de 0,7% sur le revenu disponible réel qui pèsera sur les dépenses en 2022. Nous nous attendons également à de modestes ralentissements de la croissance résultant d'un nouveau resserrement des conditions financières, d'une baisse de la confiance des consommateurs et d'un ralentissement de la croissance en Europe, et nous voyons des risques de baisse supplémentaires si les pénuries de métaux clés restreignent la production américaine", a expliqué notamment Hatzius, plus que prudent.