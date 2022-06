Goldman Sachs voit un risque accru de récession

(Boursier.com) — Goldman Sachs a rehaussé sa probabilité de récession à 30% pour l'économie américaine sur l'année à venir, contre 15% précédemment, sur fond d'inflation record et de faiblesse économique alimentées par l'invasion russe en Ukraine. Les stratèges de Goldman Sachs commencent ainsi à changer d'avis sur le potentiel d'une récession aux États-Unis. "Nous considérons maintenant que le risque de récession est plus élevé et plus important", a écrit l'économiste en chef de Goldman Sachs, Jan Hatzius, dans une nouvelle note aux clients. "Les principales raisons sont que notre trajectoire de croissance de référence est désormais plus faible et que nous craignons de plus en plus que la Fed se sente obligée de réagir avec force à une inflation globale élevée et aux anticipations d'inflation des consommateurs si les prix de l'énergie augmentent encore, même si l'activité ralentit fortement".

Hatzius a donc relevé sa probabilité de récession de 15 à 30%. Il a aussi abaissé ses perspectives de PIB pour le reste de cette année et 2023. "En l'absence de déséquilibres majeurs à résoudre, une récession causée par un resserrement excessif modéré serait très probablement peu profonde, bien que même des récessions moins profondes aient vu le taux de chômage augmenter d'environ 2,5 points de pourcentage en moyenne", a ajouté Hatzius. "Une préoccupation supplémentaire cette fois est que la réponse de la politique budgétaire et monétaire pourrait être plus limitée que d'habitude".