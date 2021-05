Goldman Sachs : un cadre de la banque démissionne après avoir fait fortune dans les cryptos

Crédit photo © David McBee / Pexels

(Boursier.com) — Quand un cadre de Goldman Sachs quitte la banque après avoir fait fortune dans les crypto-monnaies. Aziz McMahon, 'managing director' à la tête des ventes sur les marchés émergents au sein de la banque américaine à Londres, a démissionné après avoir gagné des millions de livres grâce à un pari sur l'Ether, ont déclaré trois anciens employés de la banque d'investissement à 'CNBC'. Les anciens salariés, qui connaissent tous personnellement McMahon, affirment que ce dernier aurait encaissé au moins 10 millions de livres (14 millions de dollars). 'The Guardian' avait indiqué un peu plus tôt qu'Aziz McMahon avait fait fortune grâce au Dogecoin mais ce serait bien en misant sur l'Ether, la deuxième devise numérique par la capitalisation, que le cadre-dirigeant aurait touché le jackpot. L'Ether a augmenté de plus de 400% depuis le début de l'année 2021.