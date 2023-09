Goldman Sachs tout proche d'une cession de GreenSky ?

(Boursier.com) — Le processus de vente de la fintech GreenSky de Goldman Sachs se précise. Ainsi, GS serait en phase de négociations avancées en vue d'une cession de l'activité à un consortium comprenant Sixth Street, KKR et Pimco, selon Bloomberg, qui cite des personnes familières de la question. Le mois dernier, l'agence Bloomberg avait aussi évoqué les noms d'Apollo et de Blackstone, qui auraient été associés sur une proposition, ainsi que Pagaya Technologies, qui collaborerait entre autres avec General Atlantic. Un article de CNBC paru en juin rapportait quant à lui que KKR et Synchrony Bank figuraient parmi les groupes participant au premier tour d'offres... Le deal final comprendrait donc Sixth, Pimco et KKR, et pourrait atteindre 500 millions de dollars selon Bloomberg.