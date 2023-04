Goldman Sachs sous pression à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Goldman Sachs cède du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le géant américain de la banque d'affaires a dévoilé une baisse de ses profits trimestriels. Le bénéfice est ressorti à 3,23 milliards de dollars sur le trimestre clos fin mars, en déclin de 18% en glissement annuel. Le bénéfice par action a régressé à 8,79$, contre 10,76$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont corrigé de 5% à 12,2 milliards de dollars. L'activité de fusions et acquisitions est ressortie au plus bas de plus d'une décennie, ce qui a plombé les commissions de banque d'investissement de 26% à 1,58 milliard de dollars. Le consensus sur le trimestre était de 8,1$ de bénéfice ajusté par action pour 12,8 milliards de dollars de revenus. Les comptes ont aussi été affectés par une perte significative de 470 millions de dollars sur la cession du portefeuille de Marcus.