Goldman Sachs s'offre NN Investment Partners

(Boursier.com) — Goldman Sachs a annoncé la finalisation de l'acquisition de NN Investment Partners auprès de NN Group N.V. pour 1,7 milliard d'euros. NN Investment Partners sera intégré à Goldman Sachs Asset Management, les plus de 900 employés de la société rejoignant la famille Goldman Sachs et les Pays-Bas devenant un site important dans les activités européennes de Goldman Sachs et un centre d'excellence pour la durabilité dans l'investissement sur les marchés publics. L'acquisition porte les actifs de Goldman Sachs sous supervision à environ 2.800 milliards de dollars et renforce sa position parmi les cinq premiers gestionnaires d'actifs actifs au monde avec des franchises de premier plan dans les domaines des titres à revenu fixe, des liquidités, des actions, des investissements alternatifs et de la gestion d'actifs d'assurance. Elle porte également les actifs sous supervision en Europe à plus de 600 milliards de dollars, conformément aux objectifs stratégiques de l'entreprise visant à développer ses activités européennes et à étendre sa portée mondiale.

"La combinaison renforce encore notre plateforme et offre une gamme de produits élargie et un service dédié aux clients du monde entier, réunissant le meilleur des deux organisations pour fournir des solutions d'investissement à grande échelle, dans toutes les classes d'actifs", ajoute GS. NN Investment Partners est très complémentaire de l'empreinte européenne existante de Goldman Sachs Asset Management, en ajoutant de nouvelles capacités et en accélérant la croissance de produits tels que les actions européennes et le crédit Investment Grade, les actions durables et à impact, et les obligations vertes.