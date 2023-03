Goldman Sachs repreneur potentiel de Subway

(Boursier.com) — Goldman Sachs compterait parmi les prétendants à une éventuelle reprise de la chaîne américaine de restauration rapide Subway pour 10 milliards de dollars, selon Sky News. Citant des personnes proches du processus, Sky News a appris que la branche de gestion d'actifs de Goldman, ainsi que Bain Capital, TSG Consumer Partners, TPG et l'actionnaire d'Asda TDR Capital faisaient partie des soumissionnaires potentiels. La chaîne de sandwichs avait indiqué le mois dernier qu'elle étudierait une éventuelle cession du fait de la flambée des coûts et de la concurrence croissante. La marque de restauration rapide pourrait, selon le Wall Street Journal, être valorisée plus de 10 milliards de dollars. Elle a affiché une croissance de plus de 9% des ventes à comparable pour l'année 2022 et compte plus de 37.000 restaurants dans plus de 100 pays.