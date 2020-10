Goldman Sachs prêt à solder le scandale 1MDB pour 5 Mds$ ?

Goldman Sachs prêt à solder le scandale 1MDB pour 5 Mds$ ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Goldman Sachs aurait conclu un accord avec le Département américain de Justice et aurait accepté de débourser plus de 2 milliards de dollars supplémentaires pour mettre un terme au scandale malaisien 1MDB. L'information, publiée mardi par les médias américains, devrait être officialisée dans les prochains jours, et a permis au titre GS de gagner 1,16% mardi à Wall Street.

La banque d'affaires aurait ainsi accepté de verser plus de 2 milliards de dollars pour mettre un terme aux poursuites aux Etats-Unis, selon l'agence 'Bloomberg'. Le 'Wall Street Journal' a de son côté chiffré l'accord à 2,8 Mds$. Contactée, la banque n'a pas souhaité commenter.

Cette affaire aura coûté au total plus de 5 Mds$ à la banque d'affaires new-yorkaise. En juillet dernier, GS avait déjà passé un accord en Malaisie, dans lequel la banque s'est engagée à verser 2,5 Mds$ afin que le pays asiatique abandonne ses poursuites à l'égard de l'établissement américain.

Rappelons que Goldman Sachs avait été mise en cause pour son rôle dans une levée de fonds de 6,5 Mds$ menée pour l'ex-fonds souverain malaisien 1MBD, dont une grande partie a ensuite été détournée. L'opération avait généré 600 millions de dollars de commissions pour le groupe new-yorkais.