Goldman Sachs : plongeon des bénéfices !

(Boursier.com) — Goldman Sachs perd un peu de terrain avant bourse à Wall Street, la banque d'affaires new-yorkaise peinant toujours à convaincre. GS a affiché notamment des revenus de banque d'investissement en retrait de 20%, tandis que les revenus de trading ont diminué de 14%. Les bénéfices ont été durement touchés par la sortie en cours de Goldman des prêts à la consommation. Les profits trimestriels de la banque ont chuté de plus de 60%. GS a subi une dépréciation de 504 millions de dollars liée à son activité GreenSky et de 485 millions de dollars liée à ses investissements immobiliers consolidés. Ainsi, Goldman a annoncé des bénéfices de 1,07 milliard de dollars, ou 3,08 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 2,79 milliards de dollars un an plus tôt.

Greensky, qui facilite les prêts de rénovation domiciliaire aux consommateurs, avait été acquis par Goldman en septembre 2021 dans le cadre d'une transaction en actions de 2,24 milliards. L'unité de gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman a enregistré quant à elle une baisse de 4% des revenus, pénalisée par les pertes des investissements immobiliers. Les commissions de banque d'investissement pour le trimestre ont chuté de 20% à 1,43 milliard de dollars. Les revenus de trading des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières ont chuté de 26%, tandis que les revenus de trading des actions sont restés stables.