Goldman Sachs perçoit une capitulation des petits porteurs, mais le 'pivot de la Fed' ne serait pas pour tout de suite

(Boursier.com) — Goldman Sachs a estimé qu'une capitulation des petits porteurs en bourse était perceptible ou proche, des milliards de dollars étant rapatriés en cash. Faut-il pour autant jouer un rebond du marché ? Rien n'est moins sûr, selon les analystes de la banque d'affaires new-yorkaise. Les experts de la firme estiment en effet qu'il serait trop tôt pour anticiper le fameux et tant espéré 'pivot de la Fed', point d'inflexion de la politique monétaire qui serait suivi d'une politique plus souple.

GS juge que les perspectives économiques américaines ne sont pas encore assez mauvaises pour justifier un changement de politique monétaire. Les fortes fluctuations des taux signifient selon Goldman que les attentes d'un rendement plus élevé des actions par rapport à des actifs relativement plus sûrs ont probablement été abaissées.

Les stratèges de la banque préfèrent pour l'instant maintenir une sous-pondération sur les actions. "Avec la hausse des prix de l'essence et jusqu'à ce qu'un ensemble plus large de données macroéconomiques suggère une faiblesse plus importante de l'économie, nous pencherions généralement contre la réévaluation accommodante de la Fed par les marchés", ont écrit les stratèges.

Le resserrement des conditions financières, une escalade potentielle des risques géopolitiques et le mélange actuel de croissance et d'inflation ont maintenu le risque de baisse pour les actions, ont déclaré encore les stratèges de Goldman. Ils avaient déjà averti le mois dernier qu'un pic des rendements américains à deux ans - qui signalerait un tournant dans la politique de la Fed - restait loin d'être atteint et qu'une analyse des épisodes passés suggérait qu'il était préférable de rester sur la défensive.

Dans le même esprit, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, reste prudent concernant les marchés actions, même après une chute de près de 25% du S&P 500 depuis le début de l'année et un plongeon d'un tiers du Nasdaq Composite. "C'est du sérieux", a lancé le dirigeant à propos du contexte économique et financier. Dimon constate que l'économie américaine se porte encore relativement bien à l'heure actuelle et que les consommateurs sont probablement en meilleure forme qu'ils ne l'étaient avant la crise financière de 2008. Interrogé par CNBC, Dimon souligne toutefois que "vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler des perspectives futures, et c'est du sérieux".

Ces commentaires de 'Super Jamie', qui dirige JP Morgan depuis 17 ans et a donc connu de multiples crises en tant que CEO, interviennent alors que les marchés financiers redoutent une récession, du fait de la politique très dure de la Fed pour lutter contre l'inflation. La banque centrale américaine a déjà relevé par trois fois ses taux de 75 points de base, et devrait procéder à un quatrième tour de vis surdimensionné le 2 novembre pour maîtriser la flambée des prix.