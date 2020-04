Goldman Sachs : les profits chutent de moitié

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Goldman Sachs, le géant new-yorkais de la banque d'affaires, a annoncé une chute de 49% de son bénéfice au premier trimestre fiscal, l'établissement ayant mis de côté un milliard de dollars en vue de potentielles futures pertes de crédit et enregistré de lourdes pertes sur ses activités d'investissement, sur la dette ou les actions. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires s'est ainsi effondré à 1,12 milliard de dollars sur le trimestre clos fin mars, contre 2,18 milliards un an auparavant. Le bpa a régressé à 3,11$ contre 5,71$ un an plus tôt, à la même époque. Le consensus de place était logé à 3,35$ de bénéfice par action. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,74 milliards de dollars, en léger repli, contre 6,8 milliards de consensus. Les revenus de trading fixed income et matières premières ont en effet grimpé de 33% à près de 3 milliards de dollars, ce qui a permis à la banque de sauver son trimestre.