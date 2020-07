Goldman Sachs : le trading dope les résultats

Goldman Sachs : le trading dope les résultats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Goldman Sachs grimpe en pré-séance à Wall Street après la publication de résultats nettement supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. La banque d'affaires a dégagé sur la période un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars soit un bpa de 6,26$ contre un profit de 2,2 Mds$ ou un bpa de 5,81$ un an plus tôt. Les revenus ont bondi de 41% à 13,3 Mds$. Le consensus attendait un bpa de 3,95$ pour des recettes de 9,71 Mds$. Les revenus du trading obligataire, devises et matières premières (FICC) se sont envolés de 149% à 4,24 Mds$, soit la meilleure performance depuis neuf ans. Les recettes du trading actions ont augmenté de 46% à 2,94 Mds$, un niveau plus atteint depuis onze ans. Les actifs sous gestion ont progressé de 24% à 2.060 Mds$, un record.

Comme pour ses concurrents, GS a enregistré une nette hausse de ses provisions pour créances douteuses, à 1,59 Md$ sur le trimestre, après 937 M$ au premier trimestre.

"Bien que les perspectives économiques restent incertaines, je suis convaincu que nous continuerons à être l'entreprise de choix pour les clients du monde entier qui cherchent à remodeler leurs activités et à reconstruire une économie plus résistante", déclare David M. Solomon, CEO de la banque.

$GS announces 2Q 2020 revenues and earnings per share. View the full results, accompanying presentation and learn more on our 9:30 a.m. ET conference call: https://t.co/qzgVYZFEbh pic.twitter.com/Mb8VRwnxrr

— Goldman Sachs (@GoldmanSachs), via Twitter