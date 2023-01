Goldman Sachs : le patron de la banque sur la sellette ?

(Boursier.com) — Goldman Sachs, géant américain de la banque d'affaires, restera surveillé à Wall Street cette semaine. L'emploi du DG de Goldman Sachs, David Solomon, pourrait être menacé, à en croire le Sunday Times, qui cite des sources de l'industrie. Dans un long article, des sources évoquent dans le Sunday Times "l'arrogance institutionnelle conduisant à des faux pas chez Goldman", l'insatisfaction interne à l'égard de l'argent perdu sur les opérations bancaires de consommation mal mises en oeuvre, et les effets négatifs de la personnalité jugée "épineuse" de Solomon, du "DJing" et de l'achat (et de l'utilisation personnelle, bien qu'il en ait payé le prix) de jets privés pour Goldman. Une personne qui a récemment quitté la banque a déclaré au Sunday Times que de nombreux associés recherchaient des emplois ailleurs, compte tenu de la combinaison de faibles primes et de nombreux licenciements chez Goldman.

Goldman Sachs a donné suite en effet à son plan annoncé de licencier des milliers d'employés alors que les 'deals' ont ralenti depuis 2021, lorsque l'industrie s'était dotée pour répondre à la demande. GS a entamé des conversations avec des employés touchés par des licenciements. Au total, les coupes prévues n'affecteraient pas plus de 3 200 employés sur les 49 500 de la banque, a indiqué une source de Business Insider. Cela équivaut à un maximum d'environ 6,5% de l'effectif mondial de Goldman.