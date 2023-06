Goldman Sachs : le directeur général David Solomon menacé

(Boursier.com) — Le conseil d'administration de Goldman Sachs commence à réévaluer le poste du directeur général David Solomon, rapporte le New York Post. Un initié de Goldman a déclaré au NY Post qu'au beau milieu d'une série de départs de cadres supérieurs, Solomon pourrait avoir un problème avec le Conseil. Des sources distinctes indiquent que Solomon ne comprend pas la culture du partenariat, du travail d'équipe et de la loyauté, et qu'il n'a pas les manières accessibles de son prédécesseur Lloyd Blankfein. L'article note qu'il n'y a pas de successeurs clairs à Solomon étant donné que de nombreuses options potentielles ont été abandonnées au cours des dernières années. Néanmoins, plusieurs initiés ont précisé au NY Post que Dan Dees, co-responsable de la banque et des marchés mondiaux, pourrait être le meilleur candidat interne. D'autres sources ont indiqué que le président et directeur des opérations John Waldron serait également un candidat probable, bien qu'il soit considéré par certains comme trop proche de Solomon.