Goldman Sachs : la volatilité a du bon...

(Boursier.com) — Goldman Sachs a annoncé une baisse de 48% de son bénéfice au deuxième trimestre, dans un contexte de fortes fluctuations des marchés et de perspectives assombries par la tension sur les taux et l'envolée de l'inflation au niveau international. Le revenu net du groupe a par ailleurs glissé de 23%, à 11,86 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et le bénéfice a diminué de près de moitié à 2,8 Mds$, soit 7,73 dollars par action. La gestion d'actifs a pénalisé la banque, avec un revenu net de 1,08 milliard de dollars, soit 79% de moins qu'au deuxième trimestre 2021.

En revanche, les revenus de trading de la banque ont bondi de 32% pour atteindre 6,47 Mds$, les revenus tirés du courtage de taux fixes et de matières premières progressant de 55% et ceux du trading action de 11%. Cela a permis au groupe de compenser l'impact subi par ses activités de banque d'investissement... De quoi aussi pousser le titre en hausse de 3,7% à Wall Street ce lundi, à 304$.