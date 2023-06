Goldman Sachs : la Fed et la SEC enquêtent sur son rôle dans le dossier de la Silicon Valley Bank

(Boursier.com) — La Fed et le gendarme américain des marchés financiers, la Securities & Exchange Commission (SEC), enquêtent sur le rôle tenu par la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs dans le cadre de deux accords avec la Silicon Valley Bank qui ont précédé son effondrement. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches de la question. Reuters rappelle pour sa part que la Silicon Valley Bank avait enregistré une perte de 1,8 milliard de dollars sur la vente d'un portefeuille obligataire à Goldman Sachs, qui avait aussi été impliqué dans une cession d'actions ratée de SVB ayant conduit à la fuite des déposants puis à son effondrement. La Fed et la SEC cherchent à obtenir des documents liés au rôle de GS en tant qu'acquéreur du portefeuille de titres et conseiller pour la levée de capitaux. Il s'agit de déterminer si la banque d'investissement de Goldman Sachs et sa division de trading communiquaient de manière inappropriée sur la vente du portefeuille.