Goldman Sachs : goodbye GreenSky ?

(Boursier.com) — Le processus de vente de la fintech GreenSky de Goldman Sachs entre dans la phase finale, selon Bloomberg. Des personnes connaissant le sujet affirment que parmi les entreprises travaillant sur leur meilleure et dernière offre attendue au début du mois prochain figurent Apollo, qui s'est associée à Blackstone sur une proposition, Pagaya Technologies, qui collabore entre autres avec General Atlantic, et Sixth Street. Selon les sources, Goldman envisage un certain nombre d'options, notamment vendre GreenSky et les prêts qu'il a émis à un seul acheteur, vendre GreenSky et les prêts à différentes parties, ou vendre GreenSky tout en conservant les prêts. Un article de CNBC paru en juin rapportait quant à lui que KKR et Synchrony Bank figuraient parmi les groupes participant au premier tour d'offres.