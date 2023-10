Goldman Sachs : fort recul des bénéfices au troisième trimestre

(Boursier.com) — Goldman Sachs a affiché au troisième trimestre un recul d'un tiers de ses profits, sur fond de retrait coûteux des activités de banque de détail. Le bénéfice net trimestriel a été de 2,06 milliards de dollars, contre 3,07 milliards un an auparavant. Le groupe a enregistré des charges de dépréciations de 506 millions de dollars liées à la cession de l'activité fintech GreenSky. David Solomon, PDG de la banque, se dit néanmoins confiant quant au fait que le travail effectué fournisse une plateforme bien plus forte pour 2024. Dans le détail des activités, les revenus de banque d'investissement ont légèrement augmenté de 1% sur le trimestre clos à 1,56 Md$, alors que l'activité de trading sur les obligations, devises et matières premières a reculé de 6%. Le trading sur actions a vu son activité progresser de 8% en glissement annuel à 2,96 milliards de dollars. Les revenus totaux ont baissé de 1% à 11,82 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté a été de 5,47$ par titre.