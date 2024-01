Goldman Sachs : flambée des bénéfices !

(Boursier.com) — Goldman Sachs, le géant américain de la banque d'affaires, a affiché pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice en progression de plus de 50%. Profits et revenus trimestriels ont battu le consensus de place. Le bénéfice par action du trimestre clos a représenté 5,48$, bien au-dessus du consensus qui était de 3,6$ environ. Le groupe a bénéficié de la reprise des marchés financiers avec ses activités de trading, ainsi que des performances en gestion de fortune, qui ont compensé la faiblesse de la banque d'investissement. Le bénéfice net a été de 2,01 milliards de dollars, contre 1,33 milliard un an auparavant. Les revenus de trading equity ont augmenté de 26%, tandis que les recettes de gestion de fortune se sont appréciées de 23%. Les commissions de banque d'investissement ont baissé en revanche de 12%. Les revenus consolidés ont atteint 11,3 milliards.

"Nos objectifs stratégiques soulignent notre engagement incessant à servir nos clients avec excellence, à renforcer davantage notre clientèle de premier plan et à continuer de répondre aux attentes des actionnaires", a déclaré le directeur général David Solomon, qui décrit 2023 comme "une année d'exécution" et estime que la banque affiche "une plateforme bien plus forte" en vue de l'année 2024.