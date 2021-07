Goldman Sachs et EQT rachèteraient Parexel pour 9 Mds$, dette comprise

(Boursier.com) — La division investissements de Goldman Sachs et le groupe de capital-investissement EQT sont en discussions avancées pour racheter le fournisseur de services biopharmaceutiques Parexel International pour près de neuf milliards de dollars, dette comprise, rapporte le 'Wall Street Journal'. Parexel mène des essais cliniques et fournit d'autres services aux fabricants de médicaments. Elle est détenue par Pamplona Capital Management. Selon les sources du quotidien financier, la vente pourrait être conclue cette semaine. L'entreprise, qui est basée dans le Massachusetts et en Caroline du Nord, aurait suscité l'intérêt de divers fonds et de soumissionnaires stratégiques.