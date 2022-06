Goldman Sachs et Bank of America dopent leurs dividendes

(Boursier.com) — Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley ou encore Wells Fargo, ont rehaussé leurs dividendes après de bons résultats affichés à l'occasion des tests de résistance de la Réserve fédérale. JP Morgan ou Citigroup se sont en revanche contentées de maintenir leurs coupons. Goldman Sachs va porter son dividende trimestriel à 2,5$ contre 2$ auparavant. David Solomon, directeur général de la banque d'affaires new-yorkaise, a ajouté que la firme allait continuer de gérer son allocation de capital de manière dynamique, tout en restant bien positionnée pour soutenir les clients. Bank of America va porter son dividende trimestriel à 22 cents par titre. Morgan Stanley améliore sa distribution à 77,5 cents par trimestre et action. Wells Fargo augmente son dividende trimestriel à 30 cents par titre contre 25 cents. JP Morgan maintient un coupon d'un dollar par titre.