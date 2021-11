Goldman Sachs : du nouveau !

(Boursier.com) — Goldman Sachs va lancer un nouveau service permettant aux investisseurs d'investir dans des "SPAC" ("Special Purpose Acquisition Company"), ces sociétés sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur prédéterminé, ont déclaré à Reuters plusieurs sources...

Rappelons que le géant américain de la banque d'affaires, n'a fait qu'une bouchée du consensus de marché sur le troisième trimestre fiscal présenté le mois dernier, profitant notamment de la flambée de 88% des revenus de banque d'investissement... Goldman a publié des bénéfices pour les trois mois se terminant en septembre logés à 14,93$ par action, soit près de 55% de plus que l'an dernier, contre un consensus de 10,1$ par action.

Les revenus du groupe ont augmenté de 26% à 13,6 milliards de dollars, dépassant nettement les prévisions des analystes, logées à 11,67 milliards de dollars. "Le troisième trimestre a été marqué par de solides performances opérationnelles et une accélération de notre investissement dans la croissance de Goldman Sachs", avait résumé le directeur général David Solomon. "Nous avons annoncé deux acquisitions stratégiques dans nos activités de gestion d'actifs et de consommation qui renforceront notre taille et notre capacité à générer des rendements plus élevés et durables".