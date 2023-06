Goldman Sachs : des directeurs généraux seraient en train d'être licenciés

(Boursier.com) — Goldman Sachs aurait commencé à supprimer des postes de directeurs généraux dans le monde entier afin de réduire ses effectifs dans un contexte d'effondrement des transactions financières. Selon les sources de 'Bloomberg', environ 125 hauts dirigeants, dont certains travaillent dans la banque d'investissement, vont perdre leur emploi. Tous les licenciements n'ont pas encore eu lieu, ont précisé les sources de l'agence. Ces changements font partie d'une importante campagne de réduction des coûts de la banque new-yorkaise, qui a connu au moins trois séries de suppressions d'emplois en moins d'un an.

Goldman Sachs et d'autres établissements financiers, qui ont intensifié leurs embauches en 2020 et 2021 dans un contexte de forte augmentation des fusions et acquisitions et des introductions en bourse, sont désormais aux prises avec la baisse des honoraires alors que le nombre de transactions s'effondrent.