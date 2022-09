Goldman Sachs : des centaines d'emplois supprimés ?

(Boursier.com) — Goldman Sachs devrait à nouveau tailler dans ses effectifs. La banque d'affaires s'apprêterait à supprimer des centaines de postes dès les prochaines semaines. Selon les sources de 'Bloomberg', confirmant une information dévoilée un peu plus tôt par le 'New York Times', bien que le nombre total de postes éliminés soit inférieur à certains cycles précédents, les réductions marquent un retour 'à la normale' pour GS qui revoit généralement ses effectifs chaque année en fonction des performances de ses employés et de ses besoins. L'établissement financier avait toutefois interrompu ces ajustements avec la pandémie.

Après avoir annoncé une baisse de 48% de son bénéfice au deuxième trimestre, dans un contexte de fortes fluctuations des marchés et de perspectives assombries par la tension sur les taux et l'envolée de l'inflation au niveau international, la banque a indiqué qu'elle prévoyait de ralentir les embauches et de rétablir les évaluations annuelles de performances, préfigurant des suppressions d'emplois plus tard dans l'année. Ceci dans un effort visant à maîtriser les dépenses dans ce qu'elle appelle un "environnement opérationnel difficile".