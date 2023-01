Goldman Sachs coupe dans ses effectifs

(Boursier.com) — Goldman Sachs va procéder comme attendu à une réduction de ses effectifs, dans un contexte de ralentissement économique. La banque d'affaires new-yorkaise devrait commencer après-demain à supprimer des milliers de postes à travers le monde, selon deux sources citées par l'agence Reuters. Un peu plus de 3 000 emplois seraient concernés, mais le total n'aurait pas encore été fixé. Bloomberg avait pour sa part précisé hier que Goldman Sachs devrait licencier 3 200 salariés, sur un total d'un peu plus de 49.000. Reuters ajoute que la plupart des divisions essentielles devraient être affectées, la branche de banque d'investissement étant toutefois "au coeur du plan de suppression d'emplois". Les coupes pourraient également être conséquentes dans la division de produits grands publics. Reuters précise que le directeur général de la banque, David Solomon, a envoyé un mémo vocal de fin d'année au personnel l'avertissant d'une réduction des effectifs dans la première quinzaine de janvier. GS avait redémarré en septembre son programme annuel de suppression d'emplois, suspendu durant la pandémie. Reuters rappelle que la banque réduit généralement son effectif entre 1% et 5% chaque année, et que les suppressions d'emplois attendues s'ajouteraient à ces mesures...